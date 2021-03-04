  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam MİT Kumpası davasında 10 kişiye müebbet hapis

MİT Kumpası davasında 10 kişiye müebbet hapis

MİT Kumpası davasında 10 kişiye müebbet hapis

4.3.2021

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'deki MİT Kumpası'na ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.
Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ile diğer sanıklar Kazım Aksoy, Ayhan Albayrak, Nuh Mehmet Damgacı, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan'ın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK
Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak'ın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrı ayrı 9'ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi.
Sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi'nin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmalarına hükmedildi.
Sanıklara 'zimmet', 'özel belgede sahtecilik' ve 'banka zimmeti' gibi çeşitli suçlardan da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği aktarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MİT Kumpası davasında 10 kişiye müebbet hapis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.