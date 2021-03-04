MİT Kumpası davasında 10 kişiye müebbet hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 7 Şubat 2012'deki MİT Kumpası'na ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

Aralarında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Yurt Atayün ile diğer sanıklar Kazım Aksoy, Ayhan Albayrak, Nuh Mehmet Damgacı, Sebahattin Kaplan, Musa Metin, Bilal İrice ve Ahmet Kılıçarslan'ın 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.



TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİK

Yurt Atayün, Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy, Erol Demirhan ve Ayhan Albayrak'ın 'resmi belgede sahtecilik' suçundan ayrı ayrı 9'ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi.

Sanıklardan gazeteci Mustafa Gökkılıç'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme, adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Oğuzhan Ceylan, Erkan Ünal, Veli Tuluy, Fazıl Adnan İzgi'nin ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırılmalarına hükmedildi.

Sanıklara 'zimmet', 'özel belgede sahtecilik' ve 'banka zimmeti' gibi çeşitli suçlardan da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği aktarıldı.