Uşak'ta kan döküldü: Pusu kurdu, kendi öldü

Uşak'ta bir maden ocağında yaşanan olayda Cengiz Keler, pusu kurduğu Mehmet Çuhadar tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay, Özdemir Mahallesi Şehit İbrahim Öztürk Sokak'ta meydana geldi.

SOKAKTA ÇATIŞMA ÇIKTI

Selvioğlu köyüne bağlı Çuhadarlar mahallesinde bulunan A. K'nin işlettiği taş ocağında yaşanan bazı olumsuzluklar sebebiyle taraflar arasında husumet yaşanıyordu. Kendisi eski bir taş ocağı çalışanı olan ve daha önce de silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Çuhadar'a arabasına yakın bir yere üç kişi pusu kurdu.

Çuhadar arabasına binmek üzereyken daha önce arabanın olduğu yeri tespit edip pusu kuran Cengiz Keler ve arkadaşları ellerinde bulunan pompalı tüfeklerle ateş açtı. Mehmet Çuhadar'ın da bu saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada Cengiz Keler vurularak ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATA TUTUNAMADI

AMBULANSLA Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz Keler hastanede yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Keler'in naaşı otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardından Mehmet Çuhadar bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZIM YÖRÜKÇE