Eski Başkan Kocadon süratle iyileşiyor

GEÇTİĞİMİZ hafta Kovid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle özel bir hastanede kontrol altına alınan Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı. Kocadon'un ağabeyi Mahmut Serdar Kocadon, "Kardeşimin durumu iyiye gidiyor" dedi. Mehmet Kocadon'un oksijen desteği aldığını açıklayan ağabey Kocadon, "Mehmet şu an yoğun bakımda ve oksijen desteği alıyor. Durumu gayet iyi. Bir terslik olmazsa normal odaya çıkacak" dedi. Serdar Kocadon, Mehmet Kocadon'un eşi ve kızlarının durumunun da negatife döndüğünü söyledi.

ADEM ÜLKER