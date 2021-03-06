Tarih 4 Mayıs 1992... Erzurum Şenkaya'da PKK'lı teröristler yol keserek kimlik kontrolü yapıyor. O saatte oradan geçecek olan öğretmenlerin bulunduğu aracı durdurma amacında olan eli kanlı teröristlerin hesaba katamadıkları bir şey vardı. Öğretmenlerin kaderi bulundukları servis aracının arızalanmasıyla değişti. Yoldan geçen Denizlili jandarma er Sami Demirtaş ve silah arkadaşları, öğretmenlerin araçlarının arızalandığını görünce onları kendi araçlarına alarak yollarına devam ettiler.

PUSU KURMUŞLAR

İşte ne olduysa bundan sonra yaşandı. Yol kesen PKK'lı teröristler ile Sami Demirtaş (21) ve 9 silah arkadaşı çatışmaya girdi. Terhisine 10 gün kalan Demirtaş, öğretmenleri korumak için gözünü kırpmadan hayatını feda etti, atılan bir roketle şehit düştü.Jandarma er Sami Demirtaş ve 9 silah arka-daşı birliklerinde bulu-nan bir makineyi tamir ettirmek için gittikle-ri Erzurum'dan döner-ken Şenkaya ilçesinde yolda gördükleri memur ve öğretmenleri araçları-na alarak yollarına devam ettiler. Bir müddet sonra bazı araçların durdurul-duğunu fark eden asker-ler PKK'lı teröristlerin yolu keserek kimlik kon-trolü yaptıklarını fark ede-rek müdahalede bulun-dular. Pusu kuran PKK'lı teröristler hiç bekleme-dikleri bir anda karşıların-da askerleri görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Oysa vatan hainleri yol-dan öğretmenlerin geçe-ceği ihbarını almışlar ve onları kaçırmak için yolda-ki araçları durdurup kon-trol ediyorlardı.Araç içindeki öğretmen-leri emniyete alan asker-ler PKKlı teröristlerle çatışmaya girdi yaklaşık bir saat süren çatışmada 5 PKKLI terörist öldürüldü PKK'lılar çatışmada kar-şılarına bir kale gibi çıkan 9 vatan evladıyla başede-meyeceklerini anlayın-ca, takviye birliklerin gel-mesine az bir zaman kala Sami Demirtaş ve 3 aske-rin bulunduğu mevzii-ye roketatar ile saldırdı-lar terhisine 10 gün kalan Sami Demirtaş öğretmen-ler ile memurları korumak için şehadet şerbetini içe-rek şehit düştü 2 arkadaşı ise yaralandı.





'RÜYALARIMDAN GİTMİYOR'

72 yaşındaki şehit babası Sami Demirtaş, oğlunun rüyalarından çıkmadığını belirterek, "Evin içinde bağda bahçede şehit oğlum hiç rüyamdan çıkmıyor. Bazen rüyamda bile oğlum senin işin gücün yok mu? Moralimi bozuyorsun. Git artık, hep bizlesin' diye çıkıştığım oluyor. Kolay değil. Eşim Gülbahar ölünceye kadar adını sayıkladı. Çok gözyaşı döktü. Sonunda oğluna kavuştu" dedi. Gülbahar Demirtaş, şehit oğlunun hasretine daha fazla dayanamadı ve 2017'de 67 yaşındayken vefat etti. Şehidin kardeşleri Ali ve İbrahim Demirtaş, devlet memuru olarak işe alındı. Şehidin ismi ailesinin yaşadığı mahallede bir camiye ve stada verildi.



VATANIMIZDA ŞEHİTLER SAYESİNDE EZANLAR SUSMUYOR

Vatanı için şehit olanlar sayesinde ezanların susmadığını dile getiren Demirtaş, "İnşallah terör, bölgemizin, ilimizin ve ülkemizin kaderi olmaktan çıkar. Bu ülke hepimize yetecek kadar güzellikler, zengin doğal kaynaklarla dolu. Birbirimizle hiçbir sorunumuz yok. Terörle, terör örgütü PKK ve onlara destek verenlerle sorunumuz var. İnşallah İçişleri Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin kararlılığıyla PKK terör örgütü dağlarımızda bitecek" dedi.



ASKER ARKADAŞLARI ARIYOR

Oğlunun Erzurum'da birlikte askerlik yaptıkları 3 arkadaşı olduğunu belirten Baba Demirtaş, "Antalya, Manisa ve Denizlili olan arkadaşları sağolsunlar hep ararlar. Pandemi öncesi gelip gidiyorlardı. Şimdi telefonla arıyorlar. Eksik olmasınlar. Bizlere hep teselli verdiler. Oğlum şehit düşmeseydi, çok güzel düğün yapacaktık ama nasip olmadı. Kader ne yapalım" dedi.

Selahattin ALP