Haberler Yaşam Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

DHA 07.03.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 15:43