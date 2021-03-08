8 terörist Suriye sınırında 4 kilo patlayıcıyla yakalandı

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rakka'dan Türkiye'ye eylem yapmak için teröristlerin geleceği bilgisi üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile hudut birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8 kişi yakalandı. Grubun içindeki PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş 4 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, patlayıcı da kontrollü şekilde imha edildi.