Chp’li Gürün’e sert sözler

MUĞLA'DA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından mağdur edildikleri iddiasıyla konuyu yargıya taşıyan şoför esnafının lehine sonuçlanan davanın yankıları sürüyor. Şoför esnafının avukatlarından Barış Eğilmez, UKOME'nin şoför esnafından 2015 yılından itibaren usulsüz para aldığını kaydetti. Ücretlerin her yıl 4 ayrı kalemde alındığını anlatan Eğilmez, "UKOME binlerce lira paranın karşılığında hiçbir hizmet vermedi. Önceki UKOME Başkanı Hamdi Alper Kolukısa ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün inadının en az 500 liralık bedelini Muğlalı ödeyecek. Gürün'den onlarca kez randevu istedik ama bizimle görüşmedi. 'Biz aileyiz' diyerek poz vermeye devam edecek. Ailenin parasını pavyonda harcayan baba gibi! Bu iradesi pahalıya mal oldu" dedi.

ADEM ÜLKER