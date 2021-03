Sağlıkta kadın eli Figen Baz

DUYMER İşitme Cihazları ve İzmir Ekol Hastanesi'nin kurucu ve yöneticilerinden Figen Baz, işitme cihazları üzerinde çalışmaya eşi Mehmet Baz ile birlikte karar verdiklerini belirterek, "İşitme kaybı yaşayanların bir cihaz sayesinde bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtulduğunu biliyordum. Ancak işitme cihazının halk arasında çok bilinmediğini fark ettim. İşitme cihazı işine girmemiz, hayatımızda değişikliklere yol açacaktı, ancak çok istediğimiz için karar verdik ve küçücük işyerimi çok büyük bir heyecanla açtım. Adını Duymer koyduk. Arkasından çok yoğun bir döneme girdik. İşitme cihazı sektörüne girdikten sonra sağlık hizmeti alanında da ilerledik ve tıp merkezi açtık. Arkasından daha da ilerleyerek İzmir Ekol Hastanesi'ne dönüştük" dedi.



KALİTELİ YAŞAM SUNMA HAYALİ

Figen Baz, "Bunlar belli bir zaman içerisinde ve yaptığımız işin başarısı karşılığında gerçekleşti. Şu anda 16 ayrı branşta, 80 hekimin, 800 personelin çalıştığı bir hastane grubuyuz. Ekol Hastanesi, Ekol International, Ekol Göz, Duymer, Dent Ekol gibi hastanelerden oluşan bir grubuz. Yani, DUYMER bir hayalin başlangıcı oldu; insanlara sağlık ve daha kaliteli bir yaşam sunmanın hayali... Ekol ise, bu hayali daha geniş kitlelere; yani topluma ulaştırmamız için bir köprü oldu" ifadelerini kullandı.





ÇALIŞANLARIN ANNESİ OLDU

Herkesin her sorunu ile ilgilenmeye özel çaba gösterdiğini vurgulayan Figen Baz, "Bizimle çalışanları çalışan olarak değil, hayatımızı, ekmeğimizi paylaştığımız bir büyük ailenin parçası olarak görüyorum. Evladım için ne düşünüyorsam, çalışanlarım için de aynısını hissettim her zaman" diye konuştu. Yaptığı her işi çok severek ve isteyerek yaptığını belirten Figen Baz sözlerini şöyle sürdürdü: "Her işe yetişmeye çalışıyordum. Bize gelen işitme problemi olan hastalara uygun cihaz takarak işitme probleminin giderildiğinde, hastamızın yaşadığı mutluluk, bizi daha çok çalışmaya yönlendiriyordu. Hastalarımızın bize güveni, tavsiyesi ile büyüdük; distribütör olduk, şubeler açtık. Bir işte başarılı olmak için tutku ile bağlanmak gerekiyor, bütün hayatını ona adamak gerekiyor. Tabii böyle olduğu zaman da hayatındaki bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsun."





KARŞILIKSIZ SEVGİYİ ÖĞRENDİM

Çocuklarının kulak kalıpları hamuru ile oyun hamuru gibi oynadığını anlatan Figen Baz, "İşimizle birlikte çocuklarımızla da ilgileniyordum. Türlü toplantılardan, elinde dosyalarla oradan oraya koşturmanın yorgunluğunu her fırsatta çocuklarımla oyun oynayarak atıyordum. Çocuklarımdan o dönemde çok şey öğrendim. En önemlisi karşılıksız sevgiyi öğrendim. Bana kalırsa "çocuk da yaparım, kariyer de" sözü birbirini besleyen iki faktörün bir araya gelmesi anlamına geliyor. İkisini bir arada götürmek mümkün. İkisinden birini tercih etmek de ayrı başarılar getirmekte" dedi. Bu arada Figen Baz, sağlık alanında kadın doğum üzerine bir hastanenin planları arasında yer aldığını da dile getirdi.





KADINLAR İŞ YAŞAMINDA DAHA FAZLA YER ALMALI



KADIN girişimcilerin günümüzde daha cesaretli olmasının önemine dikkat çeken Figen Baz, görüşlerini şöyle dile getirdi: "Ekonomik zorlukların yaşandığı, ailelerin geçim sıkıntısı çektiği günümüzde, kadınların da ticari faaliyetlerde bulunarak aile bütçesine katkı sunması hem ekonomik yaşamı canlandıracak hem de ailelerin ekonomik sıkıntısını önemli ölçüde hafifletecektir. Bu yüzden, kadın girişimcilerin kendilerine güvenmeleri ve daha cesaretli olmaları gerekir. Bu vesile ile tüm kadınlarımıza şunu ifade etmek istiyorum; kendinize güvenin. Ülkemizde ve dünyada çok başarılı kadın girişimcilerin olduğunu unutmayın."



FİGEN BAZ KİMDİR?

1966 senesinde Karşıyaka'da aslen Bosna kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini belirten Figen Baz, "Yıllarca Çiğli'de doktorluk yapan ve "Boşnak Salih" olarak tanınan, Dr. Salih Salnur'un kızı olmama da ayrı bir parantez açmak isterim. Eşim Mehmet Baz ile 35 yıldır mutluluk ve saygı ile sürdürdüğümüz bir evliliğimiz var. Bu evliliğimizden her zaman gurur duyduğum iki oğlum var Sami ve Salih. Onlar da çok mutlu evlilikler yaptılar" dedi. Gelinleri Aşkın ve Öykü'yü de çok sevdiğini vurgulayan Figen Baz, "Benim iki de kızım var diyorum. Artık benim dört evladım iki torunum var. Torunlarım Mehmet ve Figen Arya da birer dünya tatlısı... Yaşadığım bu hayatta her zaman hayatın içinde, üretimin içinde olmayı istedim. Her zaman araştırmacı bir insan olmaya ve yeni şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu sebeple iş yaşamında ve sosyal hayat içerisinde elimden geldiği kadar faal olmaya gayret gösteriyorum" diye konuştu.



SANATA TUTKUN

"HER eserin bizim bilmediğimiz bir hikayesi var. Sanat tutkusu, bu hikâyeyi öğrenmekle başlıyor" diyen Figen Baz, şunları söyledi: "Öğrenince de eserle sanatçı arasındaki bağı fark ediyorsunuz. Bu muhteşem bir duygu. Gördüğünüz eser çok daha anlamlı olmaya başlıyor. Sanatı anlamak için, zamanını ve yöntemini bilmek gerekir. Görsel anlamda değerlendirdiğim bir eseri, şimdilerde, sanat ve sanatçıyla birleştirip emeğinin karşılığını gördüğümde hikâye beni inanılmaz büyülüyor. Manevi anlamda zenginleştiğimi hissediyorum. Bu duygu gerçekten çok keyifli. Bu bakış açısının kişisel gelişime çok ciddi şeyler kattığını düşünüyorum."

PANDEMİ nedeniyle, tüm Türkiye'de olduğu gibi, sanat galerilerindeki sergilere de ara verdiklerini anlatan Baz, "Ama pandemi geçtikten sonra yine Türkiye'nin gözde ressamlarıyla sergilerimize devam edeceğiz" görüşünü dile getirdi.





2021 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

TÜRKİYE'NİN ve dünyanın yüzyılda bir yaşanan olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Figen Baz, "Çocuklarımızı, yakınlarımızı, çalışanlarımızı mümkün olduğu kadar korumaya çalışıyoruz. Bu konuda mümkün olduğu kadar başarılıyız. Hastanemizin pandemi hastanesi olmaması bu başarımızda etkili oldu. Bu karanlık günler şimdi aşının da gelmesi ile kısa zamanda geçecektir. Dileğimiz bu. İnşallah 2021 yılı daha güzel, daha sağlıklı, birbirimize doyasıya sarılabileceğimiz bir yıl olacaktır" diye konuştu.



EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ



KIZ çocuklarının okula gönderilmelerinin ve erkekler gibi doktor, mühendis, yönetici olmalarının toplumu daha üretken ve demokratik hale getireceğini belirten Figen Baz, "Kız çocuklarımıza ailede önem verildikçe bu tüm toplumumuzu her alanda etkileyecektir" dedi. Türkiye'nin dünyada kadınlara ilk oy kullanma hakkının verildiği ülkelerden biri olduğuna dikkat çeken Baz, "Kadına siyasette yer verilmesi son zamanlarda biraz sekteye uğradı diyebilirim. Eğer kadınlar siyasette daha fazla yer alırlarsa ülkemiz daha demokratik, daha eşit ve refaha yansıyan bir dönüşüm gerçekleştirecek; dünya ise daha savaşsız ve barış içinde bir yer olacaktır. Kadınların siyasette yer almaları, her şeyden önce diyalogların daha yumuşak ve barışçıl olmasına yol açacaktır" diye konuştu.



KADINLARIMIZA SAYGININ ARTTIĞI BİR YIL OLSUN

TÜM kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan Figen Baz, 2021'in kadına saygının arttığı bir yıl olmasını diledi. Kadınların umutla dolu yarınlarının olmasını, kendilerine olan özgüvenini asla bırakmamalarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir" sözünü unutmamalarını temenni ettiğini dile getiren Figen Baz, şöyle devam etti: "Kadınların yarınlara bırakacağı en güzel miras, cesaretleri, çalışkanlıkları ve haklarından asla vazgeçmemeleridir. Her kadın kendi hayatında özeldir. Kimi annemiz, kimi kardeşimiz, kimisi ise en yakın arkadaşımızdır, eşimizdir. Kadının iş hayatında yeri asla tartışılmaz. Kadının olduğu yerde güzellik, disiplin, başarı kaçınılmazdır. Kadının olduğu yerde iş sürekliliği olur, huzur, mutluluk ve düzen olur. Kadın üreticidir. İşini de seviyorsa daha da üretir. Kadınların özelliği sevgi ve üretimdir. Yeter ki engellenmesinler."