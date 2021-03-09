Salı günleri dizi severleri ekran başına kilitleyen yapımlardan olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin 184. bölümünün finalinde İlyas, İshak'ı hiç beklemediği sırada hedef almış ve ateş etmişti. İshak karakterinin ölüp ölmediği bugün yayınlanacak olan 185. bölümde belli olacak.
EDHO 185. yeni bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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