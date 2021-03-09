Gürbey İleri’den Muhteşem Yüzyıl itirafı: Tecrübesizdim

İleri, Bi' Başka'da, rol aldığı Muhteşem Yüzyıl'a dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinde Muhteşem Yüzyıl'ın yerinin ayrı olduğunu söyleyen oyuncu "Çok genç ve tecrübesizdim. Diziye sonradan dâhil olduğum için 'Kolay adapte olabilecek miyim? Uyum sağlayabilecek miyim?' gibi sorular vardı kafamda. Ama başta Halit abi (Ergenç) olmak üzere Tuncel Kurtiz, Okan Yalabık, Mehmet Günsür gibi isimler bana bu stresi hiç yaşatmadılar" dedi.

Pandemide neler yaptın? "Kendimi geliştirdim" diyenlerden misin yoksa "hayattan soğudum, hiçbir şey yapamadım" diyenlerden mi?

Açıkçası pandemi öncesi yalnız kalmayı pek tercih etmezdim. Kendimle baş başa pek kalmazdım. Ama bu süreç boyunca kendimle baş başa kaldıkça kendimi daha iyi tanıdığımı, önceliklerimi daha net gördüğümü, geçmişte yaptığım hataları daha iyi sorguladığımı fark ettim. Bu farkındalığı görmem açısından benim adıma olumlu geçti diyebilirim.

Bir süredir ekranlarda yoksun. Yeni projeler var mı?

Ağustos sonu gibi 'Avcı' diye bir proje çektik. Pandemiden dolayı vizyona girme tarihi ertelendi. Sinema salonlarının ne zaman açılacağı belli değil. Dijital platforma satılıp satılmayacağı hakkında da bir fikrim yok. Televizyon için de incelediğim birkaç proje var. Netleşince haberiniz olur zaten.

Yeni bir projeye başlarken en büyük korkun veya çekincen ne olur?

Bir projeye sonradan girmekten çok çekinirdim eskiden. Uyum sorunu yaşardım kafamda. Öyle bir sorun da yaşamadım ama.

İki farklı dönem dizisinde oynadın, Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul. Dönem dizileri ile diğer projelerini karşılaştırdığında hangisi daha ağır basıyor sende?

Dönem projeleri, reji, kostüm, sanat ve dekor açısından daha yüksek prodüksiyonlu işler oluyor. Ben tüm projelerimde senaryoya ve oyuncu ekibine dikkat ediyorum. Dönem veya günümüz projeleri diye kıyaslamak pek doğru değil benim için.

"MUHTEŞEM YÜZYIL'IN YERİ BENDE AYRI"

Dönem işlerinde hangi oyuncularla çalışmak sana ilham verdi? Çünkü iki dizide de oyuncu kadrosu çok zengindi.

Muhteşem Yüzyıl'a sonradan dâhil olduğum için içimde hep o stresi yaşamıştım. Kolay adapte olabilecek miyim? Uyum sağlayabilecek miyim? gibi sorular vardı kafamda. Ama başta Halit abi (Ergenç) olmak üzere Tuncel Kurtiz, Okan Yalabık, Mehmet Günsür gibi isimler bana bu stresi hiç yaşatmadılar. Oyunculuklarını beğenerek takip ettiğim isimlerle çalışma fırsatı elde ettim. O yüzden Muhteşem Yüzyıl'ın yeri bende ayrıdır diyebilirim.

Sette tüm ekibin eğlendiği oyunculardan mısın yoksa kapris yapan oyunculardan mı?

Kapris yapmam, yapanı da sevmem. Eğlenmedikten sonra o işten hayır da geleceğini düşünmüyorum. Sonuçta ailenizden fazla görüyorsunuz setteki insanları. Eğlenerek ve aşkla yapmadıktan sonra o işi oyunculukta başarı geleceğini düşünmüyorum.

"BANA SAMİMİ GELMİYOR"

Sahip olduğun ünden memnun musun? Sence dezavantajları nedir ünlü olmanın?

Bence buna dezavantaj olarak bakmamak lazım. Oyunculuğu yapıyorsanız hayatınıza dikkat etmek zorundasınız. Bana şu da samimi gelmiyor: Kimileri yavaş yavaş popüler olmaya başlayınca, kameralar onları çekince, egoları okşanınca mutlu oluyorlar. Popüler olduktan sonra da "Çekmeyin kardeşim, mutsuz oluyorum. Rahat edemiyorum" diyorlar. Bunu bilerek bu mesleği yapıyorsunuz zaten.

Sevdiğin, ilgiyle takip ettiğin oyuncular kim? Yeni nesil oyunculardan kimleri beğenerek takip ediyorsun?

Daniel Day-Lewis, Christian Bale, Tom Hardy, Tom Hanks, Sean Penn, Haluk Bilginer, Şener Şen, Tuncel Kurtiz. Yeni nesilden Aras Bulut İynemli'yi çok başarılı buluyorum.

Gürbey İleri'nin bir günü nasıl geçer?

Olabildiğince spora erken gitmeye çalışırım. Güne öyle başlarım. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten, film izlemekten çok hoşlanırım. Özellikle basketbol oynamaktan çok keyif alırım. Uzun süre basketbol oynadım, 12-13 sene. En sonunda Beşiktaş'ın genç takımında bırakmak zorunda kaldım sakatlıktan dolayı. Sakatlık olmasaydı hayalim kolej ligi oradan da NBA draftı olmaktı. Nükseden bir sakatlığım vardı. Ufakken trafik kazası geçirdim. Ayak bileğim bir burkulmada 4-5 ay gibi bir sürede iyileşiyordu.

Gürbey İleri nasıl bir arkadaştır, sevgilidir?

Anı yaşatan, enerjik, pozitif biriyim. Ama bazen de düşüncesiz olduğum oluyor. Öyle diyorlar :)

Neden sosyal medyada aktif değilsin?

Sosyal medyanın anı öldürdüğünü düşünüyorum. Oyunculuk yapmasaydım da sosyal medyayı etkin kullanmazdım. Sürekli sosyal medyada vakit geçirince bir zaman sonra o platformlara bakmadan edemiyorsunuz.

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığın oyuncu kim?

Halit Ergenç.

"TECRÜBESİZDİM"

Bugüne kadar en içine sinen, en mutluluk duyduğun işin hangisiydi?

Muhteşem Yüzyıl. Çok genç ve tecrübesizdim. Yeri bende ayrıdır.

Seni en çok sinirlendiren şey nedir?

Yalan. Çünkü bu karşındakini salak yerine koymak oluyor.

Hayatındaki en büyük hatan nedir?

Bu mesleğe genç yaşta başladım, 19-20 yaşlarında. O dönem çok yoğun bir temponun içine düştüm. Okulumdan çok sete giderdim. Bir proje biter diğeri başlardı. 5-6 sene yoğun bir dönem geçirdim. Ondan sonra bir dönem kendimi yenilemek istedim. Bir dönem ara vermek istedim. 2-3 sene ara verdim. Tabii insan rahatlığa da alışıyor. Hemen geri dönmek istemiyor çalışma ortamına. Şu an geri dönme şansım olsa o süreyi bu kadar uzatmak istemezdim.

En büyük çılgınlığın?

İşletmeyi bırakıp oyunculuğa geçmek.

"HAYATIMDA HİÇ O KADAR UTANMADIM"

Hayatta en utandığın anı paylaşabilir misin bizimle?

Beyaz Show olabilir. İlk canlı yayın deneyimimdi. Stüdyoya girdiğimde bildiğim her şeyi unuttum. Adımı soyadımı sorsalar cevap vermekte zorlanacak haldeydim. Beyazıt Öztürk de üzerime oynadı sağ olsun :) Hayatımda hiç o kadar utandığımı hatırlamıyorum.