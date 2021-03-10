Kuruluş Osman Kuzey Afrika’da yayına başlıyor!

atv ekranındaki ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri ve izlenme oranlarını alt üst eden 'Kuruluş Osman', uluslararası televizyonlar ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada milyonların kalbine girmeyi başardı.

KURULUŞ OSMAN 32 ÜLKEDE YAYINDA

Kuruluş Osman şimdi de Tunus'ta izleyiciyi ile buluşmaya hazırlanıyor. Tunus'un en önemli kanalı Nessma TV'de yayınlanacak dizi, Ramazan ayında ekrana gelmeye başlayacak. Kuruluş Osman, Tunus'taki yayınıyla beraber toplamda 32 ülkede izleyici karşısına çıkmış olacak.

Dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle de rekor tıklanma oranlarına ulaşıyor.

Milyonların gönlüne taht kurmuş isimlere ev sahipliği yapan, Türkiye'nin en beğenilen dizilerine imzasını atan, artık birer ekran klasiği olan programlarıyla her kesimden izleyiciye hitap eden atv, vazgeçilmezlerinin yanı sıra, yeni başlayan dizileriyle de Türkiye'nin en çok izlenen televizyonu olmaya devam ediyor…