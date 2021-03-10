Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle I Kuruluş Osman 49. bölüm canlı izle

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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
OSMAN BEY TÜRK OBALARINI BİRLEŞTİREBİLECEK Mİ?
Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.
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