Ece Mumay’dan sürpriz İsmail YK açıklaması!

Geçtiğimiz yıl çıkardığı Galaksi şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan Ece Mumay, bu zamana kadar çalışmaktan en çok keyif aldığı sanatçının ise İsmail YK olduğunu belirterek, "Tek projeyle kalmayı düşünmüyoruz İsmail abi ile çünkü çok güzel bir hukukumuz oldu. Son derece alçak gönüllü ve karşısındaki insanı övmekten asla çekinmeyen biri. Çok güzel şeyler söyledi bana kendi nazarında ve benimde çok hoşuma gitti. Biz daha çalışırız onunla beraber." dedi.

Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından TikTok'ta 2.9 milyon takipçisi bulunan Ece Mumay, dijital medyanın müzik hayatına büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "Benim hedefim hep verimli bir müzisyen olabilmekti. Kendi şarkılarımı ve kendi müziğimi kendim yapabilmekti. Ben hep buna ulaşmaya çalıştım ve bunun için savaş verdim. Sosyal medya bunun önemli bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

İşte kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Ece Mumay röportajının tüm detayları...

İsmail YK ile birlikte onun eski şarkılarından olan Dokuz Mevsim'i seslendirdiniz, nasıl bir süreç oldu? Nereden çıktı bu fikir? İsmail YK ile birlikte çalışmak nasıldı senin için?

Ben zaten İsmail abinin şarkılarıyla büyümüş nesildenim, kendisi gerçekten çok özel bir insan. İşine bu kadar saygı duyan, işini bu kadar çok seven az insanla çalıştım bu zamana kadar. O da TikTok'ta çok aktif aslında ve ben de onun videolarını görerek aklıma getirdim bu fikri. Sonra tamamen böyle canımın istediği şekilde instagramdan yazdım ve böyle bir teklifte bulundum ona.

İSMAİL YK İLE TEK PROJEDE KALMAYACAĞIZ!

İsmail YK senin için ne düşünüyor? Hiç düşüncelerini paylaştı mı?

Tabi ki, biz bu süreçte çok konuştuk kendisiyle. Sadece iş güç değil, neler yapıyoruz, daha neler yapabiliriz ileriki zamanlarda gibi de konuştuk. Tek projeyle kalmayı düşünmüyoruz İsmail abi ile çünkü çok güzel bir hukukumuz oldu. Son derece alçak gönüllü ve karşısındaki insanı övmekten asla çekinmeyen biri. Çok güzel şeyler söyledi bana kendi nazarında ve benimde çok hoşuma gitti.

Yeni projeler ile ilgili bir konuşmanız ya da girişiminiz oldu mu?

İsmail abi ile belki herhangi bir şarkıyı birbirimize hediye edebiliriz diye düşündük. Birlikte yazıp, İsmail abi okuyabilir ya da ben okuyabilirim sadece gibi konuştuk. Biz daha çalışırız onunla beraber yani.

Devamını bekliyoruz o halde, umarım güzel işler çıkacaktır. Enes Batur da bu süreç içerisinde yeni bir şarkı çıkardı. Sen şarkıyı dinledin mi? Nasıl değerlendiriyorsun dinlediysen?

Evet dinledim ve şarkının klibi çok güzel olmuş gerçekten iyi bir hikaye anlatıyor. Enes zaten bildiğim kadarıyla biraz işin o tarafıyla gündeme gelmeyi seven bir insan. İnsanlara hikayelerini anlatmayı ve göz önünde canlandırmayı seviyor. Bence çok takdir edilmesi gereken bir yönü bu Enes'in. Şarkıyı da dinledim, o da gayet güzel zaten Enes, Özkanlar ile birlikte çalışıyor genel olarak şarkılarında. Onlar da kaliteli müzisyenler ve güzel işler çıkarıyorlar.

HAYALİM STAR OLMAK DEĞİLDİ

Sence hiç olumsuz etkileri oldu mu? Olumsuz olarak nitelendirebileceğin durumlar yaşadın mı?

Siz kendiniz nasıl var olmak isterseniz öyle var oluyorsunuz, siz kendinizi entegre ediyorsunuz bazı durumlara. Sen kendini nasıl görmek istiyorsan o biçime sokuyorsun. Ben de kendimi başta zaten bir Youtuber olarak görüyordum ve hayalim hiçbir zaman ben şarkıcı olmak istiyorum ya da ben bir star olmak istiyorum şeklinde olmadı. Benim hedefim hep verimli bir müzisyen olabilmekti. Kendi şarkılarımı ve kendi müziğimi kendim yapabilmekti. Ben hep buna ulaşmaya çalıştım ve bunun için savaş verdim. Sosyal medya bunun bir parçasıydı zaten, ben her şeyi kendim yapmak istediğim için reklamımı da sosyal medya üstünden kendim yapıyorum büyük oranda. Ben kendimi bu kalıpta görmek istediğim için bu kalıba soktum. Ben bir megastar olmak isteseydim bambaşka bir yol izlemem gerekirdi çünkü bu doğru bir yol değil. Çok daha kapalı ve insandan uzak bir yolda olmam gerekiyordu. Ben bunu seçmedim ve seçmeyeceğim çünkü benim için sağlıklı iletişimin yolu bu değil, bir şarkı yaptım kenara çekileyim değil. Ben kendimi nasıl görmek istiyorsam insanlara da öyle gösteriyorum kendimi.

REYNMEN'E ÇOK SAYGI DUYUYORUM

Sosyal medya fenomenlerinin şarkı çıkarmasıyla ilgili neler düşünüyorsun? Çok fazla fenomen şarkı çıkarıyor çünkü.

Onlar da zaten kendilerini asla ben müzisyenim, şarkıcıyım şeklinde lanse etmiyorlar. Bunu Reynmen yani Yusuf Aktaş bile yapmıyor ki çok güzel bir sesi ve şarkıları var. Ben bunu çok saygı duyuyorum mesela çünkü olmadığı biri gibi göstermiyor kendini, bunu gerçekten kanalında bir renk olsun diye ve hayranlarının bu tarz talepleri olduğu için onların gönlü olsun diye yaptıklarını her zaman söylüyorlar.

Bunu doğru buluyor musun peki bir müzisyen olarak? Sadece yapmış olmak için yapılmasını?

Bu konuda benim konuşmaya çok hakkım yok çünkü adamın kendi kanalı sonuçta şarkıyı yapar da yapmaz da. Aralarında güzelleri var yani benim kulağıma hitap eden diyeyim. Tabi bana hitap etmeyenler de var ya da Enes gibi güzel prodüksiyonlar yapanlar da var. Bunu zaten o kişilerin hayranları değerlendiriyor yani şimdi bana söz düşmez burada ki zaten adam benim için yapmıyor bunu, onlar için yapıyor. Beni ilgilendirmez, keyfine yapıyor adam.

Bugüne kadar birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığın sanatçı kim oldu?

İsmail YK! Gerçekten cevap verirken düşünmedim bile. Ego bu işlerle uğraşan herkes de var. Bende de var, sende de vardır çünkü medya seni buraya sürüklüyor bir şekilde. Sevenlerin oluyor, sevmeyenlerin oluyor ve sevmeyenlerin bile bir yerde egonu tatmin ediyor. Bunun ne ölçüde olduğu çok önemli gerçekten ve hayatımda bu kadar egolarından sıyrılmış bir sanatçıyla birlikte çalışmadım. O yüzden İsmail abi diyorum.

O TARAFA KULAĞIMI KAPATTIM

Bu zamana kadar kendin için yaptığın en büyük iyilik ve kötülük ne oldu?

En büyük iyilik kulaklarımı üslupsuz yorumlara karşı tıkamak oldu çünkü insanları gerçekten demoralize eden şeyler yazılabiliyor. Ama gerçekten öyle bir kulağımı kapattım ki o tarafa yaptığım iş hep günün sonunda bana gurur veriyor. TikTok'a yeni video çekmeye başladığım dönemde benimle çok uğraştılar, ekibim dahi istemedi. Ben de onlara benim içeriklerimin onlardan çok daha farklı olduğunu söyledim ve bunu kanıtlamaya çalıştım her zaman. İyi ki böyle yapmışım çünkü şu an faydasını görüyorum bunun. En kötü şey de sonuçlarını düşünmeden hareket ediyor olmam. Çok radikal kararlar alabiliyorum ve bunu çok hızlı alıyorum. Bunların bana çok kötü geri dönüşleri olabiliyor bazen ve bunu aşmam gerekiyor.

En kötü date/randevu anın nedir?

Yedinci sınıftaydım ve dershaneye gidiyordum, o zamanlarda bir çocukluk aşkım vardı. Annem o dönem için erken olduğunu düşünüyordu ve hiç istemiyordu. Bir gün dershaneden kantinci ablayı sanki buluşacağım kız arkadaşımın annesiymiş gibi annemle konuşturdum ama annem külyutmaz bir kadın olduğu için yutmadı bu numarayı. Erkek arkadaşımla sinemaya gittik o gün ve çıkışında annemle abim orada bekliyorlardı! Beni hiç bozmadılar daha da yerin dibine girdim ve sonra ceza alıp bir aya yakın bir süre çıkamadım evden rezaletti.

Erkek arkadaşın ne tepki verdi?

Bitti zaten orada!

En çok eleştiri aldığın yönün nedir?

Dansım! Hem çok izleniyor hem o kadar çok linç yiyorum ki anlatamam. Bir taraf sana dans etmek çok yakışıyor devam et diyor, bir taraf kurban olayım kolunu bile kaldırma sadece şarkı söyle diyor. Benim dans etmemdeki amaç zaten karşıya hizmet değil, ben bunu kendi zevkim için yapıyorum. Bunu anlatamıyorum ama ben dans etmeye devam edeceğim! Onların gözüne batıyorsa da çok özür dilerim ama devam edeceğim. Bu konuda çok eleştiri alıyorum ama hoşuma gidiyor dans etmek.

İLİŞKİDE ÇOK ZOR BİR İNSANIM!

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?

Ben çok zor bir insanım o yüzden tek bir tane şey söyleyemeyebilirim. Benim iş hayatımda çok fazla sorumluluğum var ve bunların hepsini karşı tarafın kabul edebilir vaziyette olması gerekiyor. Tabi zorunda değil ama benim için yapması gerekiyor seviyorsa. Kolay bir şey değil ve bu yönüm çok yük olabiliyor karşı tarafa. Bir sorun yaşandığı zaman bazen aradan biraz süre geçmesi iyi olabilir iki taraf içinde sakinleşip tekrar konuşmak adına. Ben bunu hiç yapamıyorum ve karşı taraf bunu istediğinde daha çok bileniyorum, o an çözmek istiyorum çünkü hayatıma devam edemiyorum aksi olduğunda. Bütün gün kafama takıp, işime yansıtabiliyorum bu durumu ve bu çok kötü bir özellik benim için. Değiştirmeyi çok deniyorum ama olmuyor.

Şu an hayatında biri var mı peki?

Hayır, yok.

Peki, böyle daha mı mutlusun? Var mı böyle bir bakış açın bekarlığa dair?

Hayır yok. Hayatımı paylaştığım biri olsa daha mutlu olurum bence ama bunun için de kalkıp hayatıma birini almam. Her şeyin bir yeri ve zamanı var, bir şeyler oluştuğu zaman oluşur.