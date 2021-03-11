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kimdir? Karahan Çantay neden öldü?

90’lı yılların en ünlü erkek modellerinden biri olan hayatını kaybetmesi ile birlikte Çantay hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Peki Karahan Çantay kimdir, neden öldü? İşte ünlü isim hakkında merak edilenler...

Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü?

11.03.2021, 16:28

Modelliğini yanısıra pek çok dizi ve filmde de yer alan Karahan Çantay'ın vefatı yakınları ve sanat camiası tarafından üzüntü ile karşılandı. Tayland'a yerleşen ve orada matematik öğretmenliği yapan Çantay'ın ölüm nedeni araştırılıyor. Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 1990'lı yıllarda en ünlü erkek modeller arasında yer almaktaydı. Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. Katıldığı yarışmada derece aldı. Birçok ünlü isimle birliktelikler yaşadı ve medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu.

Bir hemşirenin Çantay'ın matematik öğretmenliği yaptığı okulun Facebook grubuna yazdığı bir notta eski modelin hayatını kaybettiği, cenazesinin Malezya sınırındaki bir hastanede olduğu öne sürülmüştü.

Haber, NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği yetkilileri tarafından doğrulandı.

48 yaşındaki Çantay'ın cenazesinin Türkiye'ye nakledilmesi için çalışmalara başlandı.

Eski modelin motorsikletle kaza geçirdiği belirtiliyor.

KARAHAN ÇANTAY NEDEN ÖLDÜ?

Karahan Çantay hayatını kaybetti. Acı haber, bir hemşirenin Çantay'ın çalıştığı okulun Facebook grubunda yazdığı notla ortaya çıktı. 47 yaşındaki Karahan Çantay Tayland'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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