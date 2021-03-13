Eğitime tam destek

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın Güzelbahçe, Güzelyalı, Balçova, Üçkuyular'daki kurs merkezleri ile yaz kampları, kış kampları, Balçova orman içi kamp alanında ders ve ders dışı etkinliklerle öğrencilere eğitime destek hizmetleri sunuluyor. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Akademik eğitim ders programlarına destek olarak öğrencilerimize kurs merkezleri ve kamplarımızla ders ve motivasyon için ders dışı etkinliklerle eğitimlerine destek sağlıyoruz" dedi.

GÖNÜLLÜ OLUYORLAR

Doğa, oyun ve eğlence ile ders ve ders dışı etkinliklerin bütünleştirildiği programlarla öğrencilerin rahatlaması ve gönüllü olarak ders çalışmalarının hedeflendiğini anlatan Oğuzhan Özkaya, "Okul zamanlarından arta kalan saatler ve günlerde çocuklarımız ders ve ders dışı etkinliklere kendileri gönüllü oluyor. Bire bir dersler, gece çalışmaları ve özel derslerimizin temelini de gönüllük oluşturuyor" dedi.

Kurs merkezlerinde katılan tüm İzmir okulları öğrencilerine profesyonel rehberlik hizmetlerinin görevli uzmanlardan tarafından verildiğini vurgulayan Özkaya, şöyle konuştu: "6 kişilik sınıflarda sosyal mesafe kurallarına uygun eğitim veriyoruz. Çocuklar sınav stresi, sınava hazırlık gibi konularda desteğe ihtiyaç duyarlar. Biz kurs merkezlerimizde bu desteği sağlarken onların geleceği ile ilgili kararları alırken yanında olmayı, yönlendirmeyi ve bilinçli tercihler yapmasını hedefliyoruz. Profesyonel eğitim koçluğu ile mesleklerinden memnun olmayan binlerce insanın yaşadığı mutsuzluğu yaşamamaları için gereken desteği sağlamak bizim görevimiz. Veli bilgilendirme sistemimiz var."

SANAL MÜZE GEZİLERİ

Özkaya, "Kurslarımızda online süreçte ders dışı etkinliklerle öğrencilerimizi destekledik. Dünyanın her yerine sanal müze gezileri yaptık, kitap okuma etkinlikleri, eğlenceli matematik, İngilizce pratik konuşma etkinlikleri düzenleyerek online süreci daha keyifli hale getirmeye çalıştık" dedi.

KAMPLARDA ÖĞRENEREK EĞLENİYORLAR

Yaz kampları, kış kampları ve haftasonları Balçova'nın Manastır bölgesindeki orman içi kampında doğa ile içiçe, hayvanların arasında hem ders hem de ders dışı etkinliklerle eğlenerek öğrenmenin keyfinin çıkarıldığını anlatan Oğuzhan Özkaya, şöyle konuştu: "Eğlenceli matematik başta olmak üzere dersleri keyifli hale getirmek için çok özel programlar uyguluyoruz. Ahşap atölyemizde fizik ve, matematik ve geometri dersleri gören çocuklar birbirinden güzel ahşap ürünleri hazırlarken bu konuları öğrendiklerini sonradan fark ediyorlar. Mutfağın kimyası atölyesinde yemek yapmayı öğrenirken kimya dersleri görüyorlar aslında. Hem hayatın içinde öğrendiklerini uygulamayı öğreniyorlar hem de akademik bilgiler alıyorlar. Bunun gibi 40 atölyemiz var."

BALÇOVA'YA YENİ BİNA

BALÇOVA Kurs Merkezi'nin kendi binasında daha modern ve daha geniş ortamda daha kaliteli eğitim vermeye başladığını belirten Özkaya, Güzelbahçe, Güzelyalı ve Üçkuyular kurs merkezlerinin de öğrencilerin her türlü ihtiyacına yanıt verecek şekilde donatılarak yenilendiğini anlattı.

HAVACILIK KULÜBÜNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ

OĞUZHAN Özkaya Eğitim Kurumları bünyesindeki Havacılık Kulübü öğrencileri, uzmanlardan ilk yardım eğitimi aldı. Günlük hayatta ya da uçuş sırasında gerekebilecek ilk yardım müdahaleleri konusunda eğitim alan öğrenciler, daha güvenli ve bilinçli hale geldikleri için memnun olduklarını dile getirdi.

BAHÇEDEKİ AIRBUS

UÇUŞ eğitimini okulun bahçesinde bulunan Airbus yolcu uçağında simülatör ve kokpit yanısıra iki adet hava aracı ile gerçekleştirdiklerini anlatan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, daha iyi eğitim verebilmek için 40 yaşında uçuş eğitimi alarak sertifika almaya hak kazandığını Havacılık Kulübü eğitimi ve koordinasyonunu bizzat yaptığını anlattı. 25 saatlik uçuş eğitimi ile öğretici olunduğunu belirten Özkaya, 75 saat uçuş eğitimi alarak kendini tam anlamıyla hazırladığını kaydetti.

DONANIMLI YETİŞİYORLAR

BİR pilotun ilk yardım eğitimini mutlaka alması gerektiğini vurgulayan Oğuzhan Özkaya, şöyle konuştu: "Uçağımızın içinde ilk yardım eğitimi aldık. Çocuklarımıza eğitim veren Urla Devlet Hastanesi Başhekimi Adıgüzel Demirel, Acil Doktoru Ahmet Çağdaş Acara ve Ortopedi Doktoru Hakan Kıvılcım'a bilgi ve katkıları için sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni genç pilotlar çok donanımlı yetişiyor. Uçuş eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerler 16yaşında uçuş belgesi almaya hak kazanıyor. Yani otomobil kullanamadan uçabilecekler."