Taze anne Ezo Sunal koronavirüse yakalandı!

2018 yılında nikah masasına oturduğu Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova'yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra corona virüse yakalandı. İlk kez ebeveyn olan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Ali Sunal'ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.

Posta'da yer alan habere göre, Kemal Sunal'ın 10 gün önce bebeğini dünyaya getirdiği kızının ardından abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı. Şimdilerde ikinci kez baba olmayan hazırlanan Ali Sunal'ın kayınvalidesi Şehnaz Kurbanzade ve kayınpederi Bülent Kurbanzade de virüs kaptı. Ünlü isimlerde konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

10 GÜN ÖNCE KIZINI KUCAĞINA ALDI

Ezo Sunal, 10 gün önce yaptığı doğumda kızı Neva'yı sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. İlk kez dayı olmanın heyecanını yaşayan Ali Sunal ise yeğeni için hazırlanan kapı süsünü paylaşarak "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova" ifadelerini kullanmıştı. Gül Sunal ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayatını kaybeden Kemal Sunal'a seslenerek şu notu yazdı: "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova.. Manası Parlayan yıldız .. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun"

Bir kızı olan Ali Sunal ise geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini beklediklerini müjdelemişti.