TED İzmir Koleji: Özgüvenli ve yaratıcı bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz

İzmir Urla Zeytinalanı'nda 2014 yılından bu yana eğitim veren TED İzmir Koleji, 1928 yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Eğitim Derneği'nin İzmir'de yanan meşalesi. Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden biri olan Türk Eğitim Derneği'nin 40 okulundan biri olan TED İzmir Koleji; verdiği ayrıcalıklı akademik eğitim ile İzmir'de Cumhuriyet değerlerini ve misyonunu çocuklara aktarmaya devam ediyor.

ÜNİVERSİTE KABULLERİ GELİYOR

TED İzmir Koleji Kurucu Temsilcisi Açalya Öralay, "4.0 Endüstri Devrimi ile gelişmeye başlayan "Hibrit İnsan" kavramı gün geçtikçe dünyada yaygınlaşıyor. Birden fazla niteliğe ve farklı yetkinliklere sahip bireyler olarak tanımlanan Hibrit İnsan kavramı TED'in son yıllarda üzerinde durduğu bir kavram. TED İzmir Koleji'nde bu doğrultuda, öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve özgüvenli, yaratıcı, empati sahibi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış "hibrit" bireyler yetiştirmek için tüm yaş gruplarında ve alternatif alanlarda farklılaştırılmış ayrıcalıklı eğitim programı sunuyoruz" dedi.

AYRICALIKLI EĞİTİM PROGRAMI

Ayrıcalıklı eğitim programları hakkında da bilgiler veren Öralay, "Ayrıcalıklı eğitim programlarımız arasında Kanada Çift Diploma Programı, BTEC Uluslararası Meslek Edinme Programı, Amerika Liseleri Bursluluk Programı, Küresel Vatandaşlık Programı (Global Citizenship), Bilim İnsanı Yetiştirme Programı ve anasınıfından itibaren Çocuklar İçin Felsefe (P4C) gibi her biri evrensel eğitim öğretim ortamı sunan programlar bulunuyor" diye konuştu.

GURURUMUZ ARTIYOR

"Bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğimiz için çok heyecanlıyız" "Mezun olacak öğrencilerimizin şahit olmak paha alangibi diyen Öralay, birçoğu okulumuz açıldığında kaydolan ilk öğrencilerimiz. Onların gelişimine ve başarılarına biçilemez. Bu kapsamda da yatırımlarımız devam etti. Geçen yıl Yurtdışı Üniversiteler Koordinatörlüğümüzü kurduk. Dünyanın en iyi üniversitelerinden kabullerimiz gelmeye başladı. Her kabulde gururumuz biraz daha artıyor" dedi.

"KANADA ÇİFT DİPLOMA PROGRAMI"

TED İzmir Kurucu Temsilcisi Açalya Öralay, Kanada Çift Diploma programı hakkında bilgiler verdi: "TED İzmir Koleji Lise kısmında öğrenim gören öğrencileri mezun olduklarında Kanada Hükümeti Lise Diploması'na da sahip oluyorlar. Çift diploma ile mezun olan öğrenciler, uluslararası geçerliliği olan diplomaları sayesinde, dünyanın en iyi üniversitelerine girişte öncelik sahibi olabiliyor."

YEŞİL BAYRAKLI OKUL

OKULUN uluslararası düzeyde geçerliliği olan, yeşil bayrak ödülü alınmış olan bir Eco-school olduğunu da sözlerine ekleyen Öralay "Bizim için çocuklarımızın doğa ile iç içe olmasını çok önemli. Geleceğin doğayı bilen, onunla işbirliği yapan, toprağın dilinden anlayan nesillere ihtiyacı var. Okulumuz içindeki alanları doğasına uygun ve en verimli şekilde planlamak, karbon ayak izi katkısını sıfıra indirmekle ilgili araştırmalar yaparken permakültür çalışmalarımızı hayata geçirdik. Bu sayede çocuklarımız da küçük yaştan itibaren; doğayla ilgili bütünsel bir bakış açısı kazanıyor ve sürdürülebilir bir yaşamın nasıl mümkün olacağını sorguluyorlar.

ANAOKULU bahçemize "Kindi Farm" dediğimiz bir alan yarattık. Çocuklarımızın ekip biçtiği bostanlar ve tavuk, tavşan kümeslerinden oluşan doğal bir ortam oluşturduk. Böylelikle hem ekolojik düzenin işleyişini anlama hem de kendi sebze ve meyvelerini yetiştirerek tüketme şansı buluyorlar. Kahvaltıda yedikleri yumurtalar kendi besledikleri tavuklardan geliyor. Anaokulumuza bir ECO House konumlandırdık. Kuzineyle ısıtılan ve öğrencilerimizin kendi ürettikleri meyve ve sebzelerden çaylar, turşular, reçeller yaptıkları bir ortam yarattık. Artık zaman dönüşüme katkı olmanın zamanı. Dünyada da bunun örneklerini sıklıkla görüyoruz.

25 SEKTÖRDE 700'DEN FAZLA MESLEK ALANINDA SERTİFİKA VE DİPLOMA İMKANI

TED Koleji'nde ayrıcalıklı programlardan en önemlisi Türkiye'de bir tek TED okullarında uygulanan, dünyada 100'den fazla ülkede, 25 sektörde 700'den fazla meslek alanında geçerliliği olan "Sertifika" ve "Diploma" belgelerini alma şansı sağlayan BTEC (Business Technology Education Council) programı. Uluslararası platformlarda mesleki yeterlilik belgesi sağlayan bu program kapsamında sosyal medya, mutfak sanatları, sanat ve tasarım, bilişim teknolojileri, girişimcilik, spor ve serbest etkinlik gibi pek çok önemli meslek alanında öğrenciler eğitim alıyor.

"ÜÇ YAŞTAN İTİBAREN ÇİFT DİLLİ EĞİTİM"

ANAOKULU programında, öğrenciler biri Türk biri native iki dilde eğitim veren sınıf öğretmenleri ile üç yaşından itibaren İngilizce öğrenmeye başlıyor.

OKULDA dünyayı keşfetmeye yeni başlamış çocukların, yetenek ve becerilerini fark etmeye fırsat veren, araştırma temelli düşünce edinimi kazandırmak üzere, deneyimleyerek öğrenmeyi temel alan eğitim programları ile yaşam boyu öğrenme tutkusu ve heyecanının temelleri atılıyor.