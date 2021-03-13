Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı. Oyuncu karantinaya girdi.

Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Güzel oyuncunun testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Tanrısevsin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Daha önceki açıklamasında seramik üzerine çalıştığı bilinen Yağmur Tanrısevsin, "Bir koleksiyon oluşturdum, az kaldı onu çıkaracağız" demişti.

Pandemi sürecinden bahseden oyuncu, "Süreçte evde bol bol resim çizdim. Uzun zaman resim yapmak için zaman bulamıyordum, güzel geçti benim için. Annem ve köpeklerimle beraberdik" diye konuşmuştu.

Normalleşme sürecine alışmaya başladığını söyleyen oyuncu, 'İlk zamanlar dışarı çıktığımda yabancılaştım, garip geldi biraz. Şu an önlemlerimi alarak yavaş yavaş alışmaya çalışıyoruz. Zor bir dönem inşallah normale dönecek' demişti.

KÖTÜ AYRILMADIK

Oğuzhan Koç'la ilgili konuşan oyuncu"Kötü bir şekilde ayrılmadık. Saygı çerçevesinde bitti. Arkadaşız tabii ki," demişti.

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan ve evlenecekleri düşünülen Oğuzhan Koç-Yağmur Tanrısevsin çifti, 2019 yılının ekim ayında yollarını ayırmıştı.