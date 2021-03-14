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Haberler Yaşam Ünlü işadamı Satıcı yoğun bakıma alındı

Ünlü işadamı Satıcı yoğun bakıma alındı

Ünlü işadamı Satıcı yoğun bakıma alındı

14.3.2021

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Satıcı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düşme sonucu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alındı. Satıcı, Bodrum'da düşme sonucu geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı Bodrum Amerikan Hastanesi'nde ameliyat oldu. Satıcı gerçekleştirilen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Satıcı'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. ■ TUBA AYHAN
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