Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 15 Mart Pazartesi Müge Anlı full izle

Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Geçen hafta programa katılan Abdurrahman Çığ ve ailesinin açıklamaları herkese dehşete düşürmüştü. Adeta Palu ailesini hatırlatan olayda Çığ, eniştesi İsa Akman tarafından tecavüze uğramış ve çıplak görüntüleri ile tehdit edilmişti. Mide bulandıran olayda bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşayan, Konya Karatay'da kaybolan 15 yaşındaki Mert Çetin'e 5 gündür ulaşılamıyor. Onur Çetin yayına bağlandı. (Mert'in ağabeyi) Mert'in kendisine yalan söylediği için kızdığını o yüzden bir iki tokat attığını ifade etti. Onur kendisinin dedesinden şüphelendiğini bu durumu dedesine sorduğunu tekrar yatıp uyudum dediğini kendisinin uykusunun ağır olduğunu bir de dedesinin Mert'e çok düşkün olup uyumasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Okula gitmek için evden çıktı, bir daha dönmedi. 14 yaşındaki Meliha, Kahramanmaraş'ta kayboldu. Aleyna ve İshak'a ''Sevgi İzi'' yapıldı. Palu ailesi hakim karşısına çıktı. Bugün Sakarya 6 ağır ceza mahkemesinde küçük kız Melike Tahnal'ın öldürülmesi duruşmasının olduğunu küçük dayı İsa Palu'nun olayla ilgisi olup olmadığına karar vereceğini ayrıca anne Meryem Tahnal dosyası ile birleştirileceği açıklandı.

Abdurrahman Çığ'ın eniştesi İsa Akman tarafından dolandırıldı mı? Müge Anlı Abdurrahman Çığ'ın kendisine başvurduğunu elinde ormanda çekilmiş çıplak fotoğrafları ile yayına geldiğini kendisine 500.000 TL'lik senet imzalatıldığını bu olayda da enişte olayı olduğunu açıkladı. Abdurrahman ellerin bağlanıp ensesine tel bağladıklarını elbiselerini bıçakla kestiklerini tara ile göğsüne vurulduğunu kulağının kesildiğini ileri sürdü.

Müge Anlı, Mert için Konya Emniyetinin harekete geçtiğini konu ile ilgili dede babaanne ve Onur'un ifade için evlerinden alındığını açıkladı.