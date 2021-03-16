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Haberler Yaşam EDHO canlı izle Atv!

canlı izle Atv!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi yeni bölümü ile Atv'de başladı. EDHO yeni bölümü ile izleyiciyi adeta ekrana kilitleyecek. , vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan ise Pınar’ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar. İşte EDHO yeni bölüm canlı izleme sayfası...

EDHO canlı izle Atv!

16.03.2021, 20:07

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir. Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir. Abisinden gizli hareket eden Demir ise Façalı ailesinin içinde olan Selçuk üstünden oyun kurar. Demir'in kurduğu oyunu farkeden Behzat Façalı'nın intikamı ise ağır olur.

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