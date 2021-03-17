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Haberler Yaşam Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Evine hacze gelen avukatı öldürdü

Evine hacze gelen avukatı öldürdü

17.3.2021

KOCAELİ'DE Y.Y. icra memurlarıyla birlikte hacze gelen avukatı öldürdü. Olay, Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Avukat Ersin Arslan ve icra memurları, haciz işlemleri için bir eve gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y, belinden çıkardığı tabanca ile avukat Ersin Arslan'a ateş etti.

Karın bölgesinden yaralandığı belirlenen Ersin Arslan, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Avukat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, ev sahibi Y.Y'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı.

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