Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 17 Mart Çarşamba Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ferdane Kurt cinayetinde dikkat çeken ayrıntı. Zanlı cinayetten önce kameraları bozdu. ''Cinayeti tasarlayarak işledi''. Ferdane Kurt iddianamesi kabul edildi. ''Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi''.

Kızıyla birlikte Adana Çukurova'da yaşıyordu. 26 Şubat Cuma günü Adana'daki Çatalan köprüsünde kayboldu. Mehmet Ali Tunç ile Şahap Örcün'ün arkadaş olduğu beraber Çatalan köprüsünden atlayıp intihar etmeye karar verdikleri Şahap'ın atladığı Mehmet Ali'nin ise atlamaktan vazgeçtiği aktarıldı. Şahap Örcün'e ne oldu? 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı. Şahap Bey'in kardeşi canlı yayında. Mehmet Ali Tunç'un kendisine Şahap'ı barajda gördüğünü yaşadığını, o yüzden kendisinin atlamadığını söylediğini söyledi. İddiaların odağındaki arkadaşı Mehmet Ali Tunç konuştu. Eli bağlı şekilde baraja atlayan Şahan Örcün nerede? Kayıp Şahan Örcün'ün arkadaşı konuştu. Ailesini arayan Erman Akalp'in ve kardeş adaylarının heyecanlı bekleyişi. DNA testi sonucu için geri sayım başladı. Örnekler verildi, çıkacak sonuç bekleniyor…