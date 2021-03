İzmir Ödemişli Onbaşı Kamil Alkan, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdüşü köyü kırsalında, Kevarasusin tepesi üs bölgesinde vatani görevini yapıyordu. 5 Temmuz 2006'da, akşamın karanlığı çöktüğü sırada PKK'lı 200 terörist, üs bölgesine roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Sabahın ilk saatlerine kadar zaman zaman göğüs göğüse süren çatışmada 7 asker ve 1 korucu kahramanca savundukları tepede şehit düştü. Mehmetçiğin karşısında tutunamayan teröristler kaçarken 60 PKK'lı teröristin üs bölgesi ve çevresinde cesetleri bulundu. Şiddetli süren çatışmada şehadet şerbetini içerek şehit düşen kahraman 8 vatan evladının arasında 20 yaşındaki Onbaşı Kamil Alkan da bulunuyordu.



'ADIMIZI TARİHE YAZDIRACAĞIZ'

Çatışmanın başladığı ilk saatlerde mevziden teröristlere ateş açan Ödemişli Onbaşı Kamil Alkan, yakınına düşen bir roket mermisi sonrasında arkadaşlarına, "Biz bugün şehit olarak şanlı tarihimize adımızı yazdıracağız. Onların da birer leş olarak adlarını kimse hatırlamayacak. Bu tepeye adım atamayacaklar" diyerek MG3 makineli tüfekle üs bölgesine sızmaya çalışan 9 kişiden oluşan PKK'lı grubun tamamını öldürdü.



BİR ADIM BİLE İLERLEYEMEDİLER

Hainler Onbaşı Kamil Alkan'ın mevzisinden gelen yoğun makineli tüfek ateşi karşısında bir adım bile ilerleyemedi. Kahraman Alkan'ın mermisi bitince makineli tüfeğine yeni bir kutuyu açarak mermi şeridini yerleştirdiği esnada fırsat bulan PKK'lı teröristler üst üstte mevziye roket atışı yaptı. Alkan, saatlerce çatıştığı mevzisinde bir kaç metre ötesinde dalgalanan şanlı Türk bayrağının altında şehit düştü.



ŞEHİT Kamil Alkan, adını 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan amcasından almıştı. Evladını şehit veren baba Mehmet Alkan, 1986 yılında ilk oğlu dünyaya gelince Kıbrıs'ta şehit olan ağabeyinin adını ona koymuştu. 20 yıl önce ağabeyini kaybeden baba Mehmet Alkan, bu sefer de evlat acısını yaşadı. Baba Mehmet Alkan, "Ailemizde aynı isimde 2 şehit var. Birisi ağabeyim Kamil Alkan. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ilk acımızı yaşadık. Daha sonra 2006 yılında oğlum Kamil'i hain terör örgütünün saldırısı sonucunda şehit verdik. Her şehit haberini duyunca aynı acıları yaşıyorum. Hem oğlum Kamil'in hem de şehit ağabeyim Kamil Alkan'ın isimleri mahallemizde bulunan ilkokula ve bir sokağa verildi. Bundan dolayı çok mutluyum. Oğlum ve ağabeyimin isimleri her zaman yaşayacak" dedi.



'HATIRALARINI GÖRMEK BİZİ RAHATLATIYOR'

EVLERİNİN bir odasını oğlunun hatıraları ile donattıklarını belirten anne Vesile Alkan, "Evladımın acısını hiçbir zaman unutmadık. Ve ömrümüz boyunca da asla unutmayacağız. Her şehit haberini duyunca bir kez daha gözyaşlarına boğuluyorum. Çünkü hepsi bizim evladımız. 2006 yılında yaşadığımız acının hemen ardından evimizin bir odasında şehit oğlumuzun askeri sancağı, elbiseleri, ona ait askeri ve sivil hayattaki fotoğrafları ve çeşitli eşyalarından güzel bir köşe hazırladık. O odaya girince oğlumuzu yaşıyoruz. Duygulanıyoruz. Ama onun hatıralarını görmek bizleri bir nebze olsun rahatlatıyor" dedi.



ŞEHİT ASKERİN FOTOĞRAFLARINDAN ÖNCE CENAZESİ EVİNE GELDİ

ONBAŞI Kamil Alkan, şehit olmadan birkaç gün önce arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve ailesine gönderdi. Fakat ne acıdır ki fotoğraflarından önce cenazesi evine ulaştı. Şehit olmadan önce babasıyla telefonda görüşen Alkan, fotoğraflarını gönderdiğini ve hakkını helal etmesini söyledi.

Seval KONURALP