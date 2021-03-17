  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'in açıkladığı Ümit Güner öldü mü?

kimdir? 'in açıkladığı Ümit Güner öldü mü?

'in açıklamaları sonrası ' kimdir?' araştırmaları yoğunlaştı. Sanatçı Zerrin Özer, katıldığı bir programda 'Abim dediğim kişinin tecavüzüne uğradım' diyerek Ümit Güner'in ismini verdi. Peki Ümit Güner kimdir? İşte merak edilenler...

Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'in açıkladığı Ümit Güner öldü mü?

17.03.2021, 16:08

Ümit Güner Zerrin Özer olayı, Ümit Güner kimdir? araştırmaları yoğunlaştı. Sanatçı Zerrin Özer'İn katıldığı bir programda yaptığı tecavüz açıklaması sonrası gözler Ümit Güner'e çevrildi. İşte Ümit Güner ile ilgili merak edilenler....

ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer'in 'Her Şey Seninle Güzel' albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırının ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı.

1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in vefat ettiği öğrenildi.

Zerrin Özer isim vererek açıkladı: Abim dediğim kişinin tecavüzüne uğradım

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'in açıkladığı Ümit Güner öldü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.