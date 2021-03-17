Ümit Güner kimdir? Zerrin Özer'in açıkladığı Ümit Güner öldü mü?

Ümit Güner Zerrin Özer olayı, Ümit Güner kimdir? araştırmaları yoğunlaştı. Sanatçı Zerrin Özer'İn katıldığı bir programda yaptığı tecavüz açıklaması sonrası gözler Ümit Güner'e çevrildi. İşte Ümit Güner ile ilgili merak edilenler....

ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer'in 'Her Şey Seninle Güzel' albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen cinsel saldırının ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı.

1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in vefat ettiği öğrenildi.

Zerrin Özer isim vererek açıkladı: Abim dediğim kişinin tecavüzüne uğradım