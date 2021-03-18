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Haberler Yaşam Aile içi şiddet domino etkisi gösteriyor

domino etkisi gösteriyor

Aile içi şiddet domino etkisi gösteriyor

18.3.2021

AİLE Danışmanı Kübra Nur Uğurlu, şiddetin bulaşıcı olduğunu ve domino etkisi yarattığını söyledi. Uğurlu, "Şiddet gören kişi, bir süre sonra aynı yönteme başvurmaya başlar. Domino etkisi yaratır. Dominoda tek bir taşa dokunduğumuzda bütün taşlar nasıl tek tek devrilirse, şiddet de böyledir" dedi.
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