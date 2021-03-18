Aile içi şiddet domino etkisi gösteriyor

AİLE Danışmanı Kübra Nur Uğurlu, şiddetin bulaşıcı olduğunu ve domino etkisi yarattığını söyledi. Uğurlu, "Şiddet gören kişi, bir süre sonra aynı yönteme başvurmaya başlar. Domino etkisi yaratır. Dominoda tek bir taşa dokunduğumuzda bütün taşlar nasıl tek tek devrilirse, şiddet de böyledir" dedi.

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