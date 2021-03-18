  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

'da bugün neler yaşandı?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 18 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

18.03.2021, 10:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021, 12:59

Atv'de her gün canlı yayınlarla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Şahap Örcün kayıplara karıştı. O gün neler yaşandı? Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre bu ilk intihar girişimi de değildi. Çatalan köprüsüne giden iki arkadaş neler yaşadı? İşte 18 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

MÜGE ANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu ailesi olayında iki dava birleştirilmedi. Anne Havva Palu'nun tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alındı. Anne Havva Palu tahliye edildi...

10 Mart'ta Tokat Erbaa'da boşanma davası olan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu'nun şüpheli kaybı. Eşi Derya'nın düğün yaptığı sevgilisi Cengiz Altunoğlu'nu tehdit mi etti? (Derya'nın birlikte olduğu kişi)Şaban Bey Derya ile düğün yapmadıklarını yolda görsem Cengiz'i tanımam ifadesini kullandı. Derya Hanım boşanmak istediğini şu an Şaban Bey ile dini nikâhlı olduğunu tazminat filan istemediğini hiçbir şey talep etmediğini söyledi. İntihar iddiasını ortaya attı. Kendisi kaldı Şahap Örcün kayıplara karıştı. O gün neler yaşandı? Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre bu ilk intihar girişimi de değildi. Çatalan köprüsüne giden iki arkadaş neler yaşadı? Şahap Örcün'e ne olduğu bilinmiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.