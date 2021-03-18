Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Atv'de her gün canlı yayınlarla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert konu ve konukları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Şahap Örcün kayıplara karıştı. O gün neler yaşandı? Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre bu ilk intihar girişimi de değildi. Çatalan köprüsüne giden iki arkadaş neler yaşadı? İşte 18 Mart Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı Palu ailesi olayında iki dava birleştirilmedi. Anne Havva Palu'nun tutuklu kaldığı süre ve yaşı dikkate alındı. Anne Havva Palu tahliye edildi...

10 Mart'ta Tokat Erbaa'da boşanma davası olan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu'nun şüpheli kaybı. Eşi Derya'nın düğün yaptığı sevgilisi Cengiz Altunoğlu'nu tehdit mi etti? (Derya'nın birlikte olduğu kişi)Şaban Bey Derya ile düğün yapmadıklarını yolda görsem Cengiz'i tanımam ifadesini kullandı. Derya Hanım boşanmak istediğini şu an Şaban Bey ile dini nikâhlı olduğunu tazminat filan istemediğini hiçbir şey talep etmediğini söyledi. İntihar iddiasını ortaya attı. Kendisi kaldı Şahap Örcün kayıplara karıştı. O gün neler yaşandı? Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre bu ilk intihar girişimi de değildi. Çatalan köprüsüne giden iki arkadaş neler yaşadı? Şahap Örcün'e ne olduğu bilinmiyor.