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Haberler Yaşam Akıncı 12. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

12. bölüm canlı izle! |

ekranlarında seyircisiyle buluşan , reyting rekorlarını altüst etti. İlk bölümüyle diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Var olmadığımızı düşünüyorsunuz ama varız. Buradayız; geldik." sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı yeni bölüm izleme linki...

Akıncı 12. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

19.03.2021, 20:17

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı Lukas'ın peşindedir ve Lukas'tan İstanbul'a gelen bir yeraltı organizasyonu hakkında bilgi alır. Acı Getirenler! Orhan bu karanlık örgüt hakkında bilgi toplamak için harekete geçer. Nergis kardeşi Yağız'dan üvey annesi Aylin'in öldürülen doktor kuzeni için polis tarafından sorgulandığını öğrenmiştir. Bu işin peşine düşer ve Aylin'le yüzleşir. Cüneyt'in etrafında ise çember daralmaya başlamıştır. Hem Akıncı hem de polis Cüneyt'in peşindedir. Cevdet ani bir kararla Londra'ya gidince Aylin, Nergis hakkındaki planını uygulamaya başlar. Bu arada Gizli Yapı'nın bütün adamları esrarengiz bir saldırı sonucunda ortadan kaldırılmıştır. İstanbul'a yeni ve çok sinsi bir düşman gelmiştir. Kimsenin hakkında bir şey bilmediği bir düşman. Nergis ise Köksal ve Aylin'in kurduğu ölümcül tuzağa doğru adım adım yaklaşmaktadır.

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