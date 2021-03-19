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” kadrosuna yeni bir isim!

’nin sevilen dizisi ’nın güçlü oyuncu kadrosu, diziye eklenen yeni karakterle birlikte büyümeye devam ediyor. Deneyimli oyuncu , dizinin 12.bölümünde izleyici ile buluşacak.

“Akıncı” kadrosuna yeni bir isim!

19.03.2021, 11:48

atv ekranlarında her Cuma seyirciyle buluşan Akıncı, deneyimli oyuncu Cansu Fırıncı'nın katılımıyla oyuncu kadrosunu genişletti. Gelişen ve çok yönlü hikayesiyle izleyicinin gönlünde taht kuran diziye Emin karakteri ile Cansu Fırıncı heyecan, aksiyon ve renk katacak.

Cansu Fırıncı'nın hayat verdiği Emin, kıvrak ve pratik zekası ile en zor sorunları bile çözebilen bir avukat. Emin, önümüzdeki bölümlerde yapacağı planlarla Akıncı'nın zorlu düşmanlarından biri olacak.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, yeni bölümleriyle Cuma akşamları saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

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