Hamaktaki görünmez kazada can verdi!

Aydın'da sallanırken üzerinden düştüğü hamağın ipi boynuna dolanan 14 yaşındaki Abdülhamid Hakan Kurt, hayatını kaybetti. Olay, Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hamakta sallanan Abdülhamid Hakan Kurt, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek hamaktan düştü. Hamağın ipi boynuna dolanan talihsiz çocuk, bir süre nefessiz kaldı. Yakınları durumu fark ederek boğulmak üzere olan çocuğun boynundaki ipi çözdü.

KALP MASAJI YAPILDI

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede Abdülhamid Hakan Kurt'un kalbinin durduğu belirlendi. Kalp masajıyla tekrar kalbi çalıştırılan talihsiz çocuk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATA TUTUNAMADI

Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Eyüp Kurt'un oğlu Abdülhamid Hakan Kurt'un ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.

KAZIM YÖRÜKÇE