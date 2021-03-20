Bayındır’da damat dehşeti

İzmir'in Bayındır ilçesi, Hacı İbrahim Karaselvi sokakta meydana gelen olayda karısını almak için kayınvalidesine giden öfkeli koca katliam yaptı. Cezaevinden çıktıktan sonra kayınvalidesinin evine gelen Hüsnü Tümen, burada bulunan eşinin kendisiyle eve dönmesini istedi. Eşi Serap Tümen'in, "Senden ayrılacağım neden eve geleyim ki" sözü üzerine öfkeden çılgına dönen Hüsnü Tümen, yanında getirdiği silahla Serap Tümen ve kayınvalidesi Serpil Palalı'ya kurşun yağdırdı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Ardından silah seslerini duyarak kapıya çıkan komşu Hamza Kuzucuk'u da başından vuran Tümen olay yerinden koşarak uzaklaştı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne anne Serpil Palalı ve kızı Serap Tümen'in hayatlarını kaybettiğini belirledi. Komşu Hamza Kuzucuk ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Eli kanlı koca Hüsnü Tümen ise polis ekipleri tarafından silahıyla birlikte yaya olarak kaçarken yakalandı.

NADİR UYSAL