CHP’li İmamoğlu’na bir protesto daha

ZEYTİNBURNU Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından protesto edildi. İmamoğlu'nun korumalarının "Alın bunu alın" dediğinin duyulduğu olayla ilgili videoda vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı görülüyor.

ŞEHİTLİKTE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İmamoğlu önceki gün de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde protesto edilmişti. Şehitlikteki törende Vali Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bırakırken, mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki göstermişti. "Sayın Başkan bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" demişti. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık vermiş ayrıca gazi yakınını "Seni araştırır bulurum" diyerek tehdit etmişti.