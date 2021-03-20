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Haberler Yaşam Son dakika: Haftalık koronavirüs risk haritası açıklandı!

Son dakika: Haftalık koronavirüs açıklandı!

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı haftalık risk haritasını paylaştı. 'de koronavirüste artış var mı? İşte 13-19 mart koronavirüs ...

Son dakika: Haftalık koronavirüs risk haritası açıklandı!
DHA

20.03.2021, 21:53 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021, 22:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13- 19 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın, "İllerimizde haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün" notu ile paylaştığı haritaya göre, 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü il Samsun oldu. İstanbul'da 100 bin kişide vaka sayısı 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 11,41 olarak görüldü.

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