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Haberler Yaşam Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle

5. bölüm canlı izle

Cumartesi akşamlarının ilgi ile izlenen dizisi 'in yeni bölümü 'de başladı. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeşin, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybetmesi ve hayata tutunmaya çalışmasını anlatan dizinin yeni bölümü izleyiciyi ekrana kilitleyecek. İşte Kardeşlerim yeni bölüm canlı izleme sayfası...

Kardeşlerim 5. bölüm canlı izle

20.03.2021, 20:26

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır. Aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır.

Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider. Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

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