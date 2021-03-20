Şehit düşmeden önce arayıp helallik istedi

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör gruplarına karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan, oğlunun kahramanlıklarını Yeni Asır'a anlattı. Oğlunun, sınavlardan yüksek puan almasına rağmen terör bölgesine gitmeyi tercih ettiğini belirten anne Akdoğan, oğluyla şehit düşmeden 10 dakika önce konuştuğunu söyledi.

OKULUNA İSMİ VERİLDİ

Ali Akdoğan, Zeki ve Fatma Akdoğan çiftinin ilk çocukları olarak, 4 Aralık 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bayraklı'da bulunan o zamanki ismiyle Osmangazi İlköğretim Okulu'nda ilkokula başladı. Akdoğan, kahramanca savaşarak şehit düştükten sonra okuduğu ilkokula Şehit Uzman Çavuş Ali Akdoğan İlkokulu ismi verildi. Ortaokulu ise Osman Çınar Ortaokulu'nda tamamlayan kahraman şehit, ardından İzmir Ticaret Meslek Lisesi'nde lise eğitimini aldı. Ali Akdoğan, okuluna devam ederken hafta sonlarında ise annesi Fatma Akdoğan ile birlikte pazarda çalışıyordu. Etrafı tarafından çok sevilen şehit Akdoğan, her zaman mütevazi, çalışkan ve iyiliksever biri olarak tanınıyordu. İzmir Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde önce Muhasebe ardından da Pazarlama okumaya başlayan Ali Akdoğan'ın askerlik aşkı içinde giderek büyümeye başladı. Sonunda Ali, uzman çavuş olabilmek amacıyla okulunun bitmesine 4 ay kala tecilini bozarak askere gitti. Acemi birliğini Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı'nda yapan Ali Akdoğan, usta birliğini ise Kars Hafız Hakkı Paşa Kışlası'nda tamamladı. Aynı zamanda uzmanlık sınavlarını da başarıyla tamamlayan kahraman şehit, Isparta Komando Okulu'nda tamamladığı uzmanlık eğitiminin ardından Uzman Çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesine katıldı.

TERÖR BÖLGESİNE GİTMEK İSTEDİ

Puanlarının iyi olması nedeniyle istediği bölgede görev yapma şansına sahip olsa bile isteyerek terörün en yoğun olduğu bölgelerde görev yapmayı seçen kahraman şehit, 2013 yılında Diyarbakır Lice'de ve Mardin'de görev yaptı. Buralarda teröre karşı kahramanca savaştı. Ardından 2016 yılının Mart ayında ise Suriye'ye gitti. Suriye'de çatışmaların en yoğun olduğu zamanlarda arkadaşlarının önünde adeta siper oldu.



10 DAKİKA ÖNCE KONUŞTULAR

ALİ AKDOĞAN'ın içerisinde bulunduğu birlik, 10 Şubat 2018 yılında Zeytindalı Harekat bölgesinde bulunan Sakarkaya'da teröristlerin yolunun kesilmesi görevini aldı. Çatışma bölgesine gitmeden önce annesini arayan Akdoğan, bu konuşmada ailesinden helallik istedi. Telefonu kapattıktan sonra görev bölgesine doğru hereket eden birlik, burada teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. Teröristlerin kaçışı sırasında döşedikleri patlayıcının infilak etmesi sonucunda yaralanan Akdoğan, arkadaşlarının da yardımıyla çatışma bölgesinden çıkarılarak Kilis'te hastaneye götürüldü. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Akdoğan, vatan için şehit düşen fidanlardan biri oldu.



ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞTÜ

Afrin'de silah arkadaşlarıyla birlikte kahramanca savaşan Uzman Çavuş Ali Akdoğan, girdiği çatışmada şehit düştü.



Mert ALPDÜNDAR