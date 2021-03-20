Türeci ve Şahin’e alman liyakat nişanı

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen ve Başbakan Angela Merkel'in de katıldığı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya'nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" takdim edildi.

'UMUT VAAT EDİYORSUNUZ'

CUMHURBAŞKANI Frank-Walter Steinmeier burada yaptığı konuşmada, "Ülkem adına, üstün bilimsel başarılarınız için size teşekkür ediyorum. Gelecekteki büyük araştırma planlarınızın hem size hem bize çığır açan başarılar getirmesini diliyorum" dedi. Steinmeier, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in yaptıkları araştırmalarla kanser hastalarına da umut ve gelecek vaat ettiklerini vurgulayarak, "Almanya'da ve dünyada en ciddi hastalıkların üstesinden gelmek ve çaresiz hastalıkları iyileştirmek için hangi araştırmaların başarılabileceğini gösteriyorsunuz" şeklinde konuştu.



"11 AYDA BASARDIK"

ÖZLEM Türeci, liyakat nişanının takdiminin ardından yaptığı konuşmada, bu nişanın kendilerine verilmesinden dolayı eşi Uğur Şahin ile büyük onur duyduklarını ve bu nişanın kendileri için büyük değer taşıdığını söyledi. Kovid-19'a karşı aşının geliştirmesine katkısı olanlara teşekkür eden Türeci, "Dünya ile virüs arasındaki yarışta bizim nihai hedefimiz etkili ve uyumlu bir aşı geliştirmekti." dedi. 11 ayda bir aşıyı geliştirmeyi başardıklarını anlatan Türeci, sadece hastalığa karşı değil, enfeksiyona karşı da koruyan Kovid-19 aşısı geliştirdiklerini, bu yönde emarelerin olduğunu belirtti. Türeci, bu dönemde uluslararası çabayla çok şey başarıldığını vurgulayarak salgının resmi olarak açıklanmasından sadece 12 ay sonra birçok aşının geliştirildiğini ve aşı kampanyaların başlatıldığını kaydetti.



"YOLUN 3'TE 2'SİNİ YÜRÜDÜK"

PROF. Dr. Uğur Şahin, liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirterek, ekibine ve uluslararası ortaklarına teşekkür etti. Zor bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Şahin, "Yolun 3'te 2'sini yürüdük. Son bölüm, önümüzdeki 6 ay bizden çok şey talep edecek. Kontrol edilmesi daha zor olan bir virüs türünün neden olduğu salgının üçüncü dalgasının içindeyiz. Aşımızın yeni virüs türüne karşı etkili olduğunu biliyoruz. Güçlerimizi birleştirerek üçüncü dalganın bizim moralimizi bozmasına izin vermemeliyiz. Çünkü neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu birlikte yaparsak başarılı oluruz" şeklinde konuştu. Şahin, aşı isteyen herkese yaz sonunda bir aşıyı alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını, bunun tüm aşı geliştirenlerle birlikte gerçekleştirilebileceğinden emin olduğunu vurguladı.