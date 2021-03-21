Son dakika: Ünlü oyuncu Ayla Karaca koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

"Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, koronavirüs nedeni ile vefat etti. Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir'de 87 yaşında vefat etti. Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.

Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

AYLA KARACA KİMDİR?

1933 yılında İstanbul Kurtuluş'ta dünyaya gelen Ayla Karaca, ilk olarak 1944'te Ses Tiyatrosu'nda Kapan adlı piyesle oyunculuğa başladı. Okuduğu

bir Rumca şarkı ile tanınırlığı arttı. Muammer Karaca grubunun esas kadrosunda yer aldı.

Bir Anadolu turnesinde arkadaşlarının verdiği Ayla adı ve Muammer Karaca'dan aldığı soyadı ile Ayla Karaca sahne adını aldı. Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan sanatçı Ayşe'nin Duası, Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan, Sürgün, Lale Devri, Barbaros Hayrettin Paşa gibi çok sayıda filmde ve televizyon dizilerinde de rol aldı.