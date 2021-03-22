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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle

ATV ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, "Operasyon yok artık! Maraşlı var!" sözü dikkat çekiyor. İşte Maraşlı yeni bölüm izleme linki...

Maraşlı yeni bölüm canlı izle

22.03.2021, 20:32

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır

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