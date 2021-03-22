Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 22 Mart Pazartesi Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 22 Mart Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Köprüdeki kayıpta yanıt bekleyen sorular. 53 yaşındaki Şahap Örcün'e ne oldu? Adana Çatalan köprüsünde kaybolan 22 gün sonra Şahap Örcün'ü gölde arama çalışmaları başladı. Mehmet Ali Bey'in oğlu Semih Bey stüdyoda, Mehmet Ali Bey, ipin naylon olduğunu, suda çözülebileceğini, zaten kendisinin demirin ön tarafa geçince ipini çıkarttığını söyledi ve Şahap Bey'in elini bağladığını görmediğini, sadece uğraştığını gördüğünü yineledi. Mehmet Ali Bey'in Şahap Bey'in kendisine ben karnımın üzerine atlayacağım dediğini aktarması üzerine Müge Anlı onu yapmasının imkânsız olduğunu, köprünün zaten yüksek olduğunu, Şahap Bey'in elinin bağlı olduğunu ifade etti. Senelerdir baraj gölünde balıkçılık yapan bilirkişi, Şahap Bey sudaysa muhakkak çıkar, ekiplerimiz elleri ile arama yaptıklarını, suyun altının çok bulanık olduğunu belirtti. Daha önce de bu tür olayların olduğunu söyleyen bilirkişi, 20-25 günde kişinin su yüzüne çıktığını, o sebeple yakın zamanda bulunacağını iddia etti. Şahap Bey'in arkadaşları konuştu. Hüseyin Güler, Şahap Bey için, çok iyi bir insandı, parasını çar çur harcadığını, ama intihar etmeyeceğini düşündüğünü anlattı. Ganyan bayii sahibi Şahin Şimşir, Şahap Bey'in borçlu olduğu kişileri gelip kendisine söylediğini, kendisine 1.200 TL borcu olduğunu, hepsinin oyun için olmadığını, borcunu hep ödediğini söyleyerek bu para ona helal olsun dedi. İsmini vermek istemeyen izleyici telefon hattında. Olayın Cuma günü akşam saat 11 gibi olduğunu belirten telefondaki beyefendi, botların aradığı yerin arka tarafında sahil gibi bir yer olduğunu belirtip, orada adamı gördüğünü, arkadaşlarına dönüp hadi gidelim, belki bu adam hırsızdır, polis falan gelir, kimse elbise ile o suya girmez dediğini iddia etti. Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı. İki aday da Erman ile kardeş değil…