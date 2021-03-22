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Haberler Yaşam “Önce CHP’deki kadınların hukukuna sahip çıksın”

“Önce CHP’deki kadınların hukukuna sahip çıksın”

“Önce CHP’deki kadınların hukukuna sahip çıksın”

22.3.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili konuştu. Kadın haklarının teminatı için İstanbul Sözleşmesi'ne ihtiyaç olmadığını kaydeden Kaya, "Türkiye hukukuyla, iç mevzuatıyla, anayasal düzenlemeleriyle kadınların hakkını koruyacak güce sahip" dedi. Muhalefet partilerinin tepkilerini de değerlendiren Kaya, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kadınların hukukuna sahip çıkacağına dair söz vermiş. Önce CHP bünyesindeki kadınların hukukuna sahip çıkmasını tavsiye ederiz. Ucuz popülizm yerine CHP teşkilatları içerisinde tacize, tecavüze uğrayan kadınların hukukuna sahip çıksın" şeklinde konuştu.

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