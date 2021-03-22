Uyku apnesi hiç masum değil

Uykuda solunum durması olarak tarif edilen uyku apnesi, toplumun büyük kısmını tehdit ediyor. Uyku apnesi, şişman kişilerde daha sık görülürken, boyun kalınlığının erkeklerde 43, kadınlarda 38 cm'nin üstünde olması da uyku apnesine zemin hazırlıyor. Uykuda ani ölüm ve kalp krizi dışında, gündüz aşırı uyku hali nedeniyle iş ve trafik kazalarına da neden olabilen uyku apnesinden kurtulmanın yolu ise kilo vermekten, cerrahi ya da solunum cihazı tedavisinden geçiyor. Üst solunum yollarında darlık nedeniyle meydana gelen bir hastalık olan ve uyku sırasında solunumun 10 saniyeden fazla durması olarak tanımlanan uyku apnesi, vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan kişileri daha çok tehdit ediyor.

PANDEMİ ARTIRDI

Medicana International İzmir Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Pandemi döneminde yasakların etkisi ile insanların hareketleri ister istemez azaldı. Tüm günü evde geçirmek zorunda kalan kişilerin yeme alışkanlıklarında da ciddi değişiklikler oldu. Bu değişiklikler kilo alımını da beraberinde getirdi. Uyku apnesi en çok kilolu kişilerde görüldüğü için, uyku apnesinin görülme sıklığı da arttı" dedi. Obezite dışında boyun kalınlığının erkekte 43 santim kadında 38 santimin üstünde olmasının, uyku apnesini tetiklediğini ifade eden Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, uyku apnesinde tanının, hastane bünyesindeki uyku laboratuvarında gece boyunca uyku kaydının alınması esasına dayanan polisomnografi denilen yöntemle konulduğunu söyledi. Uzm. Dr. Işık, "Uyku apnesi tanısı alan hastalara öncelikle kilo vermeleri önerilmektedir. Hafif ve orta uyku apnesi olan hastaların mutlaka kulak burun boğaz muayenesinden geçip cerrahi olarak hastalığın düzeltilebilme şansının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Ağır uyku apnesi olan hastalara CPAP tedavisi dediğimiz solunum cihazı tedavisi tek tedavi seçeneğidir" dedi.