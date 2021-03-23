Çocuklar sık sık ellerini yıkamalı

MEVSİM geçişlerinde sıkça görülen beta mikrobu çocukların kabusu olabiliyor. Boğaza yerleşen virüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısına neden olan beta mikrobu tedavi edilmezse son derece tehlikeli olabiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Ali Talay, ebeveynlere uyarılarda bulunurken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. "Özellikle mevsim geçişlerinde sık görülen beta mikrobu, ateş ve boğaz ağrısı ile kendini belli eder" diyen Dr. Talay, "Kapalı ortamlar ve ortak kullanım alanlarından sonra çocukların elleri yıkanmalı" dedi.