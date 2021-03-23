Korona virüs savasçısı udi hindi

Bağışıklığı güçlendiren ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Udi hindi de bu ürünlerden biri. Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan ve bağışıklık sistemini destekleyen udi hindi, mikropların vücuttan atılmasını sağlayan özelliğiyle dikkat çekiyor. Bilinen en güçlü doğal antibiyotik olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendiren udi hindi bitkisi Doğu Asya topraklarında yetişen, odunsu bir yapıya sahip olan udi hindi bir ağaçtan elde ediliyor.

EN GÜÇLÜ ANTİBİYOTİK

Çin'de yoğun olarak görülen bu ağaç, her mevsim yaprakları bulunan ve mevsim geçişlerinden etkilenmeyen bir türdür. Bitkinin diğer adı ise öd ağacıdır. Udi Hindi bitkisi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, vücuttan mikropların atılmasına ve birçok hastalığın tedavi sürecinin hızlanmasına destek olur. Udi hindi, daha çok yağ ve toz halinde tüketilebiliyor.