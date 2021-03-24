BOLU'DA, 50 yıldır müzede sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen heykelin dünyada eşi benzerinin bulunmadığı belirtildi.
BOLU'DA, 50 yıldır müzede sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.
Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen heykelin dünyada eşi benzerinin bulunmadığı belirtildi.
Artemis olduğu 50 yıl sonra anlaşıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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