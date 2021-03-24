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Haberler Yaşam Artemis olduğu 50 yıl sonra anlaşıldı

olduğu 50 yıl sonra anlaşıldı

Artemis olduğu 50 yıl sonra anlaşıldı

24.3.2021

BOLU'DA, 50 yıldır müzede sergilenen heykelin Yunan mitolojisi tanrıçalarından Artemis'e ait olduğu ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen heykelin dünyada eşi benzerinin bulunmadığı belirtildi.

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