Bakan yardımcısı ince’den evlat nöbetine destek

ÇOCUKLARININ PKK tarafından kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır HDP İl Binası önündeki eylemi 568'inci gününde de devam etti. 218 aileyi ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, dünyanın en cesur anneleriyle beraber olduklarını belirterek, "Aileler diyor ki 'HDP'li Gergerlioğlu Meclis'te 2 gün kaldı ortalığı ayağa kaldırdılar. Biz 568 gündür buradayız, neden duymuyorlar?' Bu haklı serzeniş karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum" dedi. Aileler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.