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Haberler Yaşam İZSU’dan 4 yaşındaki çocuğa icra!

’dan 4 yaşındaki çocuğa icra!

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, vefat eden babasının su borcu nedeniyle tarafından 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını açıkladı.

İZSU’dan 4 yaşındaki çocuğa icra!

24.3.2021

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan Hızal, "Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz. Büyükşehir Belediyesi 'Başka bir su yönetimi mümkün' derken vefat eden babasının yerine 4 yaşındaki bir çocuğa su faturası borcu nedeniyle icra takibi başlatmış. Sadece laf üzerinde kalan bir anlayışla hareket etmeleri bizi yine şaşırtmadı" diye konuştu. Küçük kızın, geçtiğimiz yıl Ekim ayında astsubay Köksal Doğru'nun boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmek için Gaziemir'deki bir kuaför dükkanına yaptığı baskında öldürülen 3 kişiden biri olan Alper R'nin (39) kızı olduğu ortaya çıktı. D.R'nin sağlık çalışanı olan annesinin daha önce Alper R. ile boşandığı ancak İZSU'nun buna rağmen haciz kararını küçük kıza uyguladığı öğrenildi.

Özgür Hızal

ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
İZSU, yaptığı açıklama ile skandal icra takibini doğruladı. İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, olayın gerçek olduğunu ancak icra takibi sırasında sehven yapılan bir hata neticesinde meydana geldiğini iddia etti. Özkan, hatanın düzeltildiğini ve aileden özür dilendiğini söyledi.

ERHAN GÜLENÇ

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