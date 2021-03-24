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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Malhun Hatun'u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru'nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay'ın Söğüt'ü vurmak için planı ne? Nikola, 'e nasıl bir teklif yapacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

24.03.2021, 20:17

OSMAN BEY, MALHUN HATUN'U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun'un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris'in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey'in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

NİKOLA'NIN UMUR BEY'E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.

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