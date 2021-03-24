Yaşayamadılar!

Denizli'de gerilim filmi sahnelerini aratmayacak vahşi bir cinayet yaşandı. Akıllara durgunluk veren bir plan yapan öfkeli koca, kendisini terk eden ve kızının yanına yerleşen karısını çatıdan ip sarkıtarak girdiği dairede boğazını kestikten sonra defalarca bıçaklayarak katletti.

UYUMALARINI BEKLEDİ

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz'ın evine yerleşti.

"NAMUSUMU TEMİZLEDİM"

Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmanın çatı katına çıktı, buradan bir alt katta bulunan boş daireye sarkıttığı iple inen Sivrikaya, bir süre bekledi. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz'ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı. Katil koca, balkona atlayarak girdiği dairede henüz uyumamış olan eşi Meral Sivrikaya'ya "Beni nasıl terk edersin" dedikten sonra yanında getirdiği kasap bıçağıyla saldırdı. Boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerine 20 defa bıçak darbesi alan talihsiz kadın, çığlıklar atarak balkona kaçtı. Ağır yaralanan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Annesinin yardım çığlıklarına uyanan Özlem Yılmaz, babasına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil koca, "Oh be, namusumu temizledim, beni terk eden kadını yaşatmam" diye bağırdı.

'DÖN DEDİM DİNLEMEDİ'

APARTMAN sakinleri ve bağrışmalara çıkan çevredekiler, kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya'yı yakalayarak bir süre darp ettikten sonra gelen polis ekiplerine teslim etti. Bu esnada olay yerinde bulunan sağlık ekipleri ise ağır yaralanan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk ifadesinde olayı soğukkanlılıkla itiraf eden Sivrikaya, "Beni terk etti, boşanacağını söyledi. Ona defalarca eve dön dedim dinlemedi. Namus meselesi yaptım" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OLMAZ OLSUN BÖYLE SEVGİ!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat Köksal, önceki akşam evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi Nagihan Üste'yi (32) beylik tabancasıyla öldürdükten sonra intihar etti. Korkunç olay, saat 21.30 sıralarında Konak'ın Kadifekale semti Rakım Elkutlu Caddesi üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. Polis memuru Fırat Köksal (39) ve sevgilisi Nagihan Üste, 35 V 0761 plakalı aracın içerisinde bir araya geldi. Burada ikili arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru Fırat Köksal, yanında bulundurduğu tabancayı çıkardı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Nagihan Üste'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Fırat Köksal ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken ambulans içinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP ■ FATİH ŞENDİL