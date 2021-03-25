AÖL sınavları başladı! AÖL sınav giriş ekranı

AÖL sınavlarına katılacak olan öğrencilerin araştırmaları yoğunlaştı. Sınavları bu sabah itibari ile başladı ve 29 Mart tarihine kadar devam edecek. Peki AÖL sınav girişi nereden nasıl yapılır? İşte detaylar...

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başlayacak olup 29 Mart 2021 Saat 23.59'da sona erecek. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.



Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.