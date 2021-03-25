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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova izle I Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle

izle I Bir Zamanlar 89. bölüm izle

89. bölüm izle! Düşmanlığın tohumlarının atıldığı geçen haftaki bölümde , 'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde 'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emretmişti. Yeni bölümde büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme ekranı...

Bir Zamanlar Çukurova izle I Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle

25.03.2021, 20:36

89.BÖLÜM ÖZETİ

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE

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