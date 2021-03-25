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Bir Zamanlar Çukurova izle I Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm izle! Düşmanlığın tohumlarının atıldığı geçen haftaki bölümde Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emretmişti. Yeni bölümde büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme ekranı...

25.03.2021, 20:36